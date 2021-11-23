Стали известны подробности о семье, глава которой вонзил супруге нож в нос

Мужчина уже заключен под стражу на время следствия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В деталях поножовщины, которая произошла между супругами в Апшеронске, сейчас разбираются следователи. Пока женщина, сумевшая спастись от тирана, находится в больнице, из ее головы уже достали 25-сантиметровый нож. Чудом лезвие не задело важные органы.«КП» - Кубань» удалось узнать подробности о семье.

По словам соседей, пара живет вместе не так давно. О том, что 60-летняя Мария (имена здесь и далее изменены - Авт.) и 64-летний Роман расписаны, многие даже не знали.

- Они со стороны выглядели как обычная семья. Часто ездили куда-то на отдых, чего греха таить, выпить тоже любят. Но, чтобы дебоши, крики... такого не припомню, - говорит «КП» - Кубань» соседка, живущая на одной улице с семьей.

Женщине часто делали комплименты.

Как говорят знакомые, мужчина перебивается случайными заработками. Мария ранее работала в магазине. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Роман ранее не был судим. А вот Мария перед законом представала. В 2015 году было заседание, на котором женщина предстала за реализацию алкогольной продукции, не имея лицензии. За этот мелкий проступок ее оштрафовали.

Женщина часто путешествовала.

В тот день, когда все произошло, Мария вернулась со смены. Приготовила ужин, поставила на стол и спиртное. Между стопками пара разговаривала, но в какой-то момент началась ссора. Роман, не сдержав эмоции, схватился за нож и вонзил его в голову жены.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

Когда все произошло, мужчина впал в ступор, а женщина тем временем не растерялась и выбежала на улицу, чтобы позвать соседей и попросить помощи. К счастью, ехать далеко не пришлось - больница от дома находится буквально в 2-3 минутах езды. Как только ее привезли, тут же госпитализировали. Пока хирурги спасали жизнь, дежурный врач набирала телефон полиции.

- Сообщение о случившемся поступило в 21:50. В тот же вечер супруг пострадавшей был задержан. Он не оказал сопротивления, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

Что заставило мужчину поднять руку на Марию, пока неизвестно. Следователи допрашивают Романа. Но есть версия, что он просто приревновал супругу.

- Она очень красивая женщина, для своих лет выглядит прекрасно. Часто ей делают комплименты мужчины. А супруг, видимо, переживал, что она может от него уйти. Честно говоря, других и причин не вижу, - говорит соседка.

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