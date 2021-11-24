«Пятёрочка» приглашает всех исполнить мечты детей в Краснодаре

В рамках социальной акции 400 детей с ограниченными возможностями по здоровью получат подарки к Новому Году.

Масштабная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу» проходит с 22 ноября по 20 декабря 2021 года в 164 магазинах города Краснодара. В магазинах «Пятёрочка» будут установлены новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами Деду Морозу от детей, подопечных фонда. Для исполнения новогоднего желания ребёнка достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный подарок. Приобретённые подарки необходимо передать сотрудникам магазинов «Пятёрочка», участвующих в акции. Также в торговых точках размещены информационные плакаты, сотрудники смогут ответить на все вопросы гостей.

Все подарки, собранные в период акции, будут переданы особенным детям из Краснодарского края.

«Новый Год для многих – это самый долгожданный праздник. Это время чудес, исполнения желаний и веры в лучшее. Каждый из нас в детстве мечтал о чем-то и писал письмо доброму Дедушке Морозу в надежде, что мечта осуществится. Сегодня у каждого из нас есть возможность стать зимним волшебником для 400 детей, которые ждут чуда и верят в сказку! Мы можем поделиться своим теплом и заботой, чтобы сердца этих деток наполнились счастьем», - комментирует начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

«Благодаря «Пятёрочке» мы обрели не просто доброго и надежного партнера, а большие возможности привлечения горожан к благотворительности и проблемам особенных детей. Мы сможем подарить сказку, но при этом обеспечим детей и подростков с инвалидностью всем необходимым, дадим возможность развиваться и социализироваться. Это и есть волшебство!», - отметила руководитель АНО «Синяя Птица» Александра Кураускас.