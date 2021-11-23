Конкурс на премию «Настоящие люди» продлен

Кто они "Настоящие люди"?

Есть ли героизму место в повседневной жизни? Радио «КП» - Краснодар» уверено, что да. Оглянитесь вокруг: любой случайный прохожий, будь то пожилая женщина или молодой мужчина, может оказаться героем. Некоторым поступкам мы совершенно не придаем значения, забывая уже через пару мгновений. Но важно, чтобы это неравнодушие было отмечено другими.

Поэтому «Комсомольская правда» решила дать возможность каждому рассказать о знакомом герое и его поступке всей стране. Не один месяц мы принимали заявки от наших участников и их истории.

А в ноябре на сайте kp.ru запустили народное голосование. По многочисленным просьбам оно было продлено. Поддержать понравившегося участника можно до 26 числа включительно. Голосование закончится в 13:00.

В начале декабря в эфире радио «КП» - Краснодар» мы объявим лидера народного голосования.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.