Снег настоящий или искусственный: когда можно будет встать на лыжи в Сочи

Для лыжников в Сочи снега много не бывает. Фото: "Роза Хутор"

На горных вершинах Красной Поляны выпал постоянный снег. То есть лежать он уже будет и не растает всю зиму.

Покров позволяет говорить о том, что горнолыжный сезон в Сочи откроется в декабре и по расписанию.

Однако не все зависит исключительно от капризов погоды.

Еще во время подготовки к Олимпийским зимним играм 2014 в горном кластере Сочи создали системы «искусственного оснежения» трасс, которые теперь применяют горные курорты. Кстати, именно такие «снежные службы» помогают продлевать горнолыжный сезон почти до мая и открывать катание в середине декабря.

- Система искусственного оснежения трасс на курорте - одна из крупнейших в Европе. Ее площадь составляет почти 100 гектаров, - рассказывает "КП"-Кубань" руководитель службы искусственного оснежения горного курорта «Роза Хутор» Вячеслав Солдатенков – Искусственный снег позволяет кататься 140 дней в году, вплоть до майских праздников. Система включает в себя два искусственных озера, 404 стационарные пушки, из которых 22 мобильных. Однако делать снег можно только при отрицательных температурах.

Еще одна технология, которая помогает удерживать снежный покров, – это «снегохранилища». За год до начала Зимней олимпиады - 2014 такие «склады снега» успешно использовались на всякий погодный случай, что гарантировало проведение соревнований по зимним видам спорта практически в любое время года. Впрочем, «оснежение трасс» с этой задачей справляется более эффективно и технологично.

Естественно, снег на горнолыжных курортах не только производят, но и защищаются от него. В противолавинной службе горнолыжного курорта работают диагносты снежного покрова, метеорологи и пушкари.

Да, у горного курорта есть свое «гидрометеобюро», где прогнозируют погоду в местах катания туристов практически «здесь и сейчас», выдают предупреждения об ухудшении погоды и вероятности схода лавин. Если такая «случайность» существует, в дело вступают лавинщики-пушкари, которые производят предупредительный выстрел из специальных орудий по опасным местам скопления снега, тем самым провоцируя принудительный сход лавины.

А что делать, если все-таки на трассе попадаешь в неожиданную лавину.

- Первое. При попадании в лавину надо избавиться от палок (лыжникам) и понять, в каком типе лавины вы оказались. Второе. Старайтесь изо всех сил не потерять сознание, не получить травму, не задохнуться снежной массой. Третье. После остановки лавины освободите перед лицом максимально возможное пространство. Четвертое. Сохраняете спокойствие, экономьте силы и ждите, пока вас откопают. Пятое. Когда вас откапывают, по возможности разговаривайте со спасателями, сообщайте информацию о себе, - рассказывают бывалые спасатели.

Понятно, что главная страховка «от лавин» состоит в линии поведения на склонах и понимания простого правила безопасности: во время катания нельзя сходить с отмеченных и проверенных трасс! Попытка освоить "снежную целину" может привести к трагедии…

Прогноз зимней погоды на горнолыжных курортах Сочи благоприятен для горнолыжников. Катайтесь! Синоптики обещают море снега. Ну а если со снегом возникнут перебои, то его добавят службы искусственного оснежения.