Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 декабря 2021 года: более 2,5 миллиона жителей Кубани вакцинировались от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
Свыше 2,5 миллиона жителей Кубани вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Благодаря массовой вакцинации в регионе вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен сформироваться, когда прививку поставят минимум 3,6 миллиона человек.
- Коронавирус регулярно мутирует, появляются новые штаммы, которые ведут себя непредсказуемо, – отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что план вакцинации от ковида в Краснодарском крае выполнен на 71%. В регион уже поставили более 3,3 миллиона доз прививок.
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