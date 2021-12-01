Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 декабря 2021 года: более 2,5 миллиона жителей Кубани вакцинировались от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 2,5 миллиона жителей Кубани вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Благодаря массовой вакцинации в регионе вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен сформироваться, когда прививку поставят минимум 3,6 миллиона человек.

- Коронавирус регулярно мутирует, появляются новые штаммы, которые ведут себя непредсказуемо, – отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что план вакцинации от ковида в Краснодарском крае выполнен на 71%. В регион уже поставили более 3,3 миллиона доз прививок.

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