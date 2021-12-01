Борис Корчевников рассказал о тяжелой болезни Ирины Алферовой

Ирина Алферова отказывалась верить, что тяжело больна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис Корчевников о тяжелой болезни Ирины Алферовой узнала от мамы. Как сообщает kp.ru, она позвонила сыну и призвала спасти его бывшую жену Александра Абдулова. Корчевниковы вместе буквально подняли всю Москву на уши, чтобы понять, что же происходит с Ириной Ивановной. Сама женщина до последнего отказывалась принять, что она тяжело заболела, хотя даже телефонные разговоры ей давались с большим трудом. Кашляла так, что от ужаса цепенели собеседники.

- Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать", - говорили в окружении кинозвезды.

Ирина Алферова долго занималась самолечением, принимала какие-то народные средства по совету знакомых, делала ополаскивания. И запустила болезнь до такой степени, что отчаявшиеся близкие уже поставили ультиматум – срочно вызывать неотложку!

Приехавшие врачи были в ужасе. Состояние Ирины Ивановны было крайне тяжёлым. Ее уже долгое время разрушал коронавирус. Медики отказывались давать какие-либо прогнозы.

В эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что они с мамой ног сбились в поисках лучших врачей для Алферовой. Московские клиники были переполнены и нигде не хотели принимать тяжело больную 70-летнюю пациентку.

- Мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама, - поведал Борис в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Известный своим добрый сердцем и отзывчивостью Корчевников фактически спас жизнь не только самой актрисе, но и ее супругу. Как выяснилось, Сергей Мартынов тоже подхватил опасную инфекцию и находился на грани жизни и смерти. Супруги лежали в одной палате и поддерживали другу друга в борьбе с COVID-19.

Окончательно оправилась звезда кино и театра только спустя месяц. Сейчас ей предстоит долгая реабилитация, сообщает kp.ru.