«Просыпались от грохота»: жители Краснодара рассказали о страшном урагане ночью 1 декабря

Город сильно потрепало ураганом. Фото: @tipichkras

Настоящий апокалипсис настиг Краснодар ночью 1 декабря. Жители просыпались от сильнейших порывов ветра: по улицам летали сломанные ветки, грохотали снесенные ограждения, переворачивались грузовики, падали остановки, - страшно было даже выглянуть в окно.

- Такое у нас впервые! Это просто жуть, как торнадо пронесся, - пишут краснодарцы.

Голубая ель упала на пешеходной аллее на пересечении Красной и Северной Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Ночью ураган бушевал несколько минут. Но этого хватило, чтобы разрушить и обесточить полгорода. Без света остались многие районы из-за оборванных проводов.

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- Мегаопасно - сильный ветер замыкает провода, аж искры летят, - описывают происходящее жители города и края.

Проезжая по улицам, можно увидеть последствия: мусор, вывернутые крыши, вырванные с корнем деревья, с некоторых многоэтажек даже осыпался кирпич, обрушились балконы. Школьникам разрешили сегодня не приходить на уроки.

Разрушенный балкон на улице Писателя Знаменского, 20. Фото: ЧП Краснодар

Местные жители также сняли, что на улице Красной от урагана пострадала иллюминация. Шары с фонариками спутало между собой, повалило и светофоры.

Утром в городе случился транспортный коллапс. На некоторых улицах водители стали в часовые пробки. Остановились и трамваи. Например, на Коммунаров упавшие деревья повредили контактную сеть, вагончики с пассажирами ждали, когда спецслужбы ликвидируют последствия.

- Экстренные службы Краснодара работают в усиленном режиме. Все последствия урагана устраняются, в том числе убираются с дорог и тротуаров ветки и восстанавливается энергоснабжение, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

По информации ЕДДС, с проезжей части дорог города уже убрали пять упавших из-за сильного ветра деревьев. Работы, в частности, выполнены по улицам 2-й проезд Стасова, 50, Невкипелого, 31, на пересечении Российской и Ягодина, Коммунаров, 79, в районе Коммунаров и Чапаева, а также в районе Коммунаров и Пашковской.

Такой силы ветра, какой обрушился на Краснодар этой ночью, уже не будет. Ураган ушел. Но порывы до 28 м/c сохранятся до конца дня. Жителей просят не оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями, быть осторожными и без надобности не выходить на улицу.

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