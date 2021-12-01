Репетиция конца света: Краснодар превратился в город поваленных деревьев и сорванных крыш после ночного урагана

Масштаб последствий урагана в Краснодаре только еще подсчитывают Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Этой ночью, 1 декабря, Краснодарский край едва не разнесло в клочья. Ветер огромной силы сорвал десятки крыш и повалил тяжелые конструкции, деревья. К счастью, стихия бушевала, когда жители региона спали глубоким сном. Иначе, находясь на улице, выжить можно было бы только чудом.

- Я проснулась в четыре часа утра. Наверное, так и выглядит конец света. В окно что-то неистово било, видимо, капли дождя от силы ветра превратились в мелкие молоточки. Думала, разобьет стекло. Было жутко. Крыша играла, но все же сумела остаться на своем месте, - рассказывает Людмила, жительница одного из микрорайонов Краснодара.

Впрочем, в МЧС сообщили, что по прогнозу о ветре сумасшедшей силы было известно заранее.

- На территории Краснодарского края чрезвычайных ситуаций не произошло. Прогноз оправдался. На данный момент продолжают действовать 4 экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона, - уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, водооткачивающая техника дежурила на дорогах всю ночь и пока сохраняет свою готовность.

- В двух муниципальных образованиях - Анапе и Славянске-на-Кубани - были подтоплены придворовые территории, вода в дома не заходила. На данный момент работы по откачке завершены, вода с территорий сошла. Нагонное явление регистрировалось в Темрюке. В Туапсе регистрировалась волна до 6 м, - уточняют в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

В районах Краснодарского края по-прежнему есть перебои с электроэнергией. Службы жизнеобеспечения в Сочи, к примеру, с ночи работают в авральном режиме.

Но это еще не конец. Помимо сильнейшего ветра, в крае ждут подъема уровней рек почти во всех районах, в горах Сочи лавиноопасно.

Спасатели настоятельно советуют не выходить из дома или рабочих офисов без большой необходимости. Опасность сохраняется.