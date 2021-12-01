Из-за мощного ветра жители Адыгеи остались без отопления

В Адыгее завалило теплотрассу. Фото: сто-кадр из видео

На Краснодарский край обрушилась непогода. В ночь на 1 декабря жители региона просыпались от жутких звуков завывающего ветра. Мощный ураган вырывал с корнем деревья, сносил крыши домов и торговых центров. Во многих городах затопило дома, улицы и дороги - залповый дождь шел почти всю ночь.

Серьезные последствия в Краснодаре, Анапе и Сочи. Там стихия разыгралась не на шутку. Страшный ураган переворачивал машины, остановки, ломал деревья, обрывал провода. К утру на дорогах начали образовываться пробки, приостановить работу пришлось и общественному транспорту.

В городах уже развернуты оперативные штабы, сотрудники МЧС продолжают устранять последствия ночной стихии.

Мощный ураган не обошел стороной и Адыгею. Без последствий там не обошлось. В Яблоновском районе порывы ветра были настолько сильными, что снесли трубы теплотрассы. Сейчас без отопления находятся несколько домов и школа № 5, что соседствует с этим районом. Последствия ночной стихии еще не устранили, поэтому детям приходится проходить прямо под заваленными трубами - другого пути к учебному заведению нет.

- Последствия будут устранены в ближайшее время, - подтвердили в пресс-службе администрации Тахтамукайского района.

Напомним, непогода продержится в Краснодарском крае до конца 1 декабря.

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