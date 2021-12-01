«Экономика дала скачок, но важнее сохранить жизни»: Вениамин Кондратьев дал оценку уходящему году для Кубани

Вениамин Кондратьев в студии канала

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 1 декабря впервые проводит прямую линию. Он в прямом эфире отвечает на насущные вопросы жителей региона. Перед Новым годом ведущие спросили, как можно оценить уходящий год для Краснодарского края.

- Год пандемийный. Говорить, что мы реализовали все, что хотели, неправильно. Инфекция внесла в нашу жизнь большие коррективы. Но в целом 2021 год был удачным, - отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что в этом году Кубань превзошла свои же успехи допандемийного времени.

- 2019 год был успешным. В сравнении с ним, в 2021 году произошел скачок. Даже в условиях пандемии получаем рекордные результаты. Мы строим школы, детские сады, поликлиники, - цель - ликвидировать дефицит мест и вторые смены, и мы постепенно идем к этому. Если говорить о ВПР края, то впервые он превысит 3 трлн рублей. Рост не только агропромышленный сектор дал, но и санаторно-курортная сфера, транспорт, - акцентировал Вениамин Иванович.

Также глава региона сказал, что на сегодняшний день самая важная задача – позаботиться о здоровье жителей.

- Мы сегодня уверены в завтрашнем дне. Мы идем и не останавливаемся. Нам необходимо сохранить жизни жителей нашего края, - завершил Кондратьев.

Далее губернатор Кубани пообещал купить новый томограф в больницу Мостовского района. А в станице Ахтанизовской возвести кабинет врача общей практики.