Такого не было почти 70 лет! Циклон «Бенедикт», обрушивший снегопад на центр России, добрался до Краснодарского края

Сочи ждет сильнейший снегопад Фото: Виктор КЛЮШКИН

Центральную Россию завалило снегом, Турция разгребает завалы после сильнейшего урагана. Всему виной генуэзский циклон "Бенедикт". Его отголоски докатились и до Краснодарского края. На всей территории региона ночью 1 декабря ветер сносил крыши домов, вырывал с корнем деревья.

- Самый сильный ветер был минувшей ночью в Сочи – до 35 м/с на море, а на берегу он немого ослабевал - до 23 м/с. Это достаточно серьезные показатели для курорта, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - В Анапе и Туапсе порывы достигали 28 м/с. Но для этих районов это некритичные показатели. Такие ветры здесь бывают несколько раз в году.

Но это еще не все. До конца суток экстренные службы обновили действие сразу четырех предупреждений по непогоде.

Самый южный город Кубани - Сочи - буквально засыплет снегом.

- Ночью и утром 2 декабря в горных районах Сочи ожидается очень сильный снег. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, - сообщают в мэрии курорта.

- Циклон "Бенедикт" принес самые сильные за последние 69 лет осадки, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

А пока по всему региону продолжают устранять последствия того, что уже натворила стихия.