Не было ни жены, ни детей: Александр Градский умирал на руках сиделки и подруги

Александр Градский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве проводили в последний путь известного композитора Александра Градского. Проститься с музыкантом пришли не только его коллеги по цеху, но и почитатели его творчества. Ему хлопали в последний раз... Но лишь после смерти артиста стали известны шокирующие подробности последних дней его жизни.

Как сообщает kp.ru, о том, как тяжело уходил Александр Градский, поведал его близкий друг Андрей Караулов.

- Это был один из самых страшных уходов на моих глазах, - не скрывает его друг Андрей Караулов, говоря о смерти товарища.

Как оказалось, незадолго до смерти у музыканта появились серьезные проблемы со здоровьем - у него болела нога. Травму артист получил во время неудачного падения - конечность он сломал в нескольких местах.

А после этого Александр Борисович часто жаловался на плохое самочувствие. Вот только за помощью к медикам обращаться не спешил. Более того, скорую он не позволял вызывать.

- Когда у него стала путаться речь, он не позволял вызвать врачей... Он считал, что всем все сделал, и с него хватит, - делился Караулов. - Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала «скорую».

Удивительно, но в такие страшные минуты рядом с ним не было никого из родных, кто мог поддержать, взять заботу о музыканте на себя.

- Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел, - рассказывал Андрей Викторович на своем YouTube-канале.

Более того, в последние мгновенья своей жизни Александр Градский сжимал руку своей подруги. По словам Андрея Викторовича, это была просто поклонница, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи.