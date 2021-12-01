«Бросились на помощь, не думая о себе!»: Врача и медсестру краснодарской больницы наградят за спасение пациентов во время пожара

Рамил Дурсунов начал тушить огонь, используя противопожарный кран.

Врача и медсестру краснодарской больницы наградят за спасение пациентов во время пожара. Об этом в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Возгорание случилось ночью еще 23 ноября. Огонь вспыхнул в одной из палат на 7-м этаже в краевой клинической больнице №2. Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиной тому стало короткое замыкание в светильнике.

Медицинская сестра Елена Николаевна Дрепакова первой обнаружила пожар. Женщина тут же бросилась на помощь пациентам.

- Собственными силами она вывела из палаты больного, а также организовала эвакуацию людей из медучреждения. Всего - 70 человек, - сообщил в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - А в это время дежурный врач Рамил Алышанович Дурсунов принял меры по тушению пожара.

Он начал гасить огонь с помощью противопожарного крана. Тем самым помог спасателям.

- Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников больницы, погибших и пострадавших людей в пожаре нет. Кроме того, огонь не распространился на большую площадь, - добавил Никита Гавриляк в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар». - Словом, они бросились на помощь, не думая о себе. За это они будут представлены к наградам. Мы уже предоставили необходимые материалы для их поощрения.

Планируется, что медали медикам вручат уже весной.