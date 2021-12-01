По поручению мэра Анапы в новом генплане максимально учтены пожелания жителей.

По поручению мэра Анапы в новом генплане максимально учтены пожелания жителей.

Масштабная работа по внесению изменений в генплан города продолжается. Ею занимается петербургский научно-исследовательский институт перспективного градостроительства.

Его специалисты предложили свою концепцию функционального зонирования территории курорта, заложив в основу корректировок развитие санаторно-курортной и гостиничной отрасли как основополагающей для Анапы. Однако в ходе общественных обсуждений поступили обращения анапчан по сохранению существующего зонирования на отдельных территориях. В связи с этим мэр Анапы Василий Швец поручил проектному институту максимально учесть пожелания жителей. Планируется сохранить зону ИЖС в соответствии с действующим генпланом в городе в районе улиц Крепостной, 8 Марта, Кирова, Ивана Голубца и ряде других участков, где преобладает индивидуальная жилищная застройка, в Витязево в районе пер. Приморский, Благовещенский, Ангарский, а также на части земельных участков, которые расположены над Верхней дорогой в районе железнодорожных путей. Там, где преобладают гостиницы, функциональную зону поменяют на зону отдыха. Также по многочисленным обращениям граждан мэром принято решение о сохранении функционального зонирования территорий, на которых расположены дачные некоммерческие товарищества, где есть зарегистрированные объекты недвижимости, – это части территорий СНТ «Морское», «Лазурное», «Дачи». Работа над корректировкой важнейшего стратегического документа продолжается. Предварительный проект с учетом пожеланий жителей будет размещен на официальном сайте мэрии в ближайшее время.