Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 декабря 2021 года: новогодние пункты вакцинации заработали в Сочи

Дед Мороз и Снегурочка встречают граждан в пунктах вакцинации Сочи Фото: пресс-служба администрации города

Новогодние пункты вакцинации появились в Сочи. Они заработали на курорте накануне каникул, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что на входе в прививочные кабинеты пациентов встречают Дед Мороз и Снегурочка. Сами комплексы стилизованы под празднование Нового года. Они имеют соответствующие декорации.

Каждому ребенку, который привел на вакцинацию дедушку или бабушку, положен подарок.

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