Главную городскую 22-метровую елку начали устанавливать в центре Краснодара

Елку начали собирать

Главную новогоднюю елку Краснодара начали устанавливать 2 декабря. Монтаж планируется завершить к 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- После установки 22-метровую ель начнут украшать. Декорирование займет около трех дней, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Новогодний атрибут привезли на грузовике

Новогоднюю красавицу украсят игрушками, звездами и гирляндами в сине-белой цветовой гамме.

Напомним, в этом году купили семь новых искусственных елей, они в высоту около 15 метров. Ели, которые собирают на Главной городской площади и на Красной, 35 приобрели в прошлом году.

ГДЕ ЕЩЕ УСТАНОВЯТ ЕЛКИ

Всего в Краснодаре установят девять новогодних елок. Их установят и украсят до 15 декабря. Ели появятся:

- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;

- на площади напротив здания ЗСК;

- в сквере 80-летия образования Краснодарского края;

- в сквере имени Гатова;

- на площади перед кинотеатром «Болгария»;

- в сквере «Субботний»;

- в сквере «Пограничников»;

- по улице Красной, 35.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

В Краснодаре в новогодние праздники откроются елочные базары. Их организуют по всему городу. На точках можно будет купить живые елки, ели, пихты или сосны.

- Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря. Купить еловое дерево можно будет с 8 утра до 8 вечера, - рассказали «КП» - Кубань» в администрации города.

Будет развернуто 80 подобных торговых точек. Их расположение можно посмотреть на интерактивной карте на сайте мэрии.

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

Также в новогодние праздники до 31 декабря в Краснодаре откроются ярмарки новогодних украшений. Их будет пять.

1. На пересечении улиц Красноармейской и Гоголя, со стороны Кооперативного рынка;

2. На улице Одесской между Красной и Коммунаров;

3. На Атарбекова, около дома № 30;

4. На улице Героя Аверкиева, возле дома № 2;

5. На улице Карякина, около домов № 10 и №18.