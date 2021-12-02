«Полыхала вся палата, но как я мог стоять в стороне?»: Краснодарский врач рассказал, как тушил огонь, находясь в эпицентре пожара

На фото Рамил Дурсунов и Елена Дрепакова.

Обычное дежурство врача краснодарской краевой больницы №2 превратилось в спасательную операцию. Из-за огня, вспыхнувшего в одной из палат, ему пришлось на время стать пожарным.

- В тот момент, когда все случилось, я был в отделении реанимации. Дежурил, как обычно. Около полуночи к нам спустили пациента из палаты, что находилась на этаж выше. Смотрю, а он весь черный от копоти. Спрашиваю, что случилось, а он в ответ коротко — «Пожар...» - вспоминает ту неспокойную ночь 29-летний анестезиолог-реаниматолог Рамил Дурсунов.

Как оказалось, пожар начался в одноместной палате. Из-за короткого замыкания полетели искры - вспыхнул светильник. Пациента, которого позвал на помощь, быстро вывезли. Следом эвакуировали и других людей, что лежали по соседству. Их всех подняли в отделение реанимации. В общей сложности — около 80 человек.

- Саму палату медперсонал закрыл, чтобы задымление в отделении не было. Когда я прибежал туда, там уже полыхало все — и шкаф горел, и матрас, кондиционер уже расплавился. Огонь распространился по всей комнате, - продолжает врач. - Не скрою, было страшно, даже очень. Но неужели я мог стоять в стороне в такой момент? Это мой долг — помогать. Не начал бы тушить, выгорело бы все...

Рамил бросился к гидранту, что висел на стене в нескольких метрах от палаты. Сняв рукав, он пустил воду и стал тушить огонь.

- Когда открыл дверь, из-за дыма толком ничего не видно было. Но стал приглядываться — где видел языки пламени, туда прицельно воду и направлял. Минут 5 и все удалось потушить, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» Рамил Дурсунов.

Сам врач во время тушения огня не пострадал. Хотя и надышался дымом. Но больничный брать не стал — говорит, мол, не повод после такого отлеживаться.

Родные, узнав о его «горячей» смене, очень испугались. Но медик поспешил успокоить, ведь благодаря ему все живы, никто не пострадал.

Спустя неделю после случившегося пришли хорошие новости. Врача и медсестру краснодарской больницы наградят за спасение пациентов во время пожара.

53-летняя медсестра Елена Дрепакова первой обнаружила пожар, а затем женщина, не теряя времени, бросилась на помощь к другим.

- Собственными силами она вывела из палаты больного, а также организовала эвакуацию людей из медучреждения, - сообщил в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - А в это время дежурный врач Рамил Алышанович Дурсунов принял меры по тушению пожара. Тем самым помог спасателям.

Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников больницы, погибших и пострадавших людей нет.

- Словом, они бросились на помощь, не думая о себе. - добавил «КП» - Кубань» Никита Гавриляк. - За это они будут представлены к наградам.

Планируется, что медали медикам вручат уже весной.

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