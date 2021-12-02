Море, солнце и вода: какое качество воды в курортном регионе

Основные жалобы – неприятный запах и вкус, белый осадок после кипячения. При этом городской водоканал и региональный Роспотребнадзор уверяют, что качество питьевой воды в Краснодаре соответствует санитарным нормам. Специалисты компании «Барьер» провели собственный химический анализ воды, чтобы вынести беспристрастный вердикт. Подробнее о результатах рассказывает Мария Кулешова, эксперт-биохимик.

Прежде всего, стоит уточнить, что город Краснодар на 99% снабжается питьевой водой из подземных источников. Водозабор из реки Кубань производится для обеспечения других населенных пунктов региона: Армавир, Анапа и другие города. Таким образом, для водоснабжения города используется более 400 скважин со средней глубиной 800 метров, минеральный состав которых разительно отличается. Казалось бы, такая вода должна быть идеальной, но не все так просто. Вода из подземных источников проходит несколько ступеней очистки, перекачку при помощи насосов из разных водоисточников. Поэтому даже ее жесткость отличается в зависимости от района забора воды: от обессоленной до воды с высокой жёсткостью.

Это подтверждают и химические анализы, проведенные компанией «Барьер». Так на улице Московской в городе Краснодар показатель жесткости превышает норму 70Ж и составляет 9,10Ж. При этом считается, что жесткость выше 3,50Ж уже вредна для здоровья и накипь на бытовых приборах обеспечена. Однако на улице Октябрьской вода имеет 0,800Ж и считается экстремально мягкой. Такая вода негативно влияет на состояние водопроводных труб, оказывая на них коррозийное воздействие. Таким образом, трубы начинают ржаветь, а дома краснодарцев – поступать желтая вода с механическими примесями.

Помимо этого, в питьевой воде для жителей Краснодара почти в три раза превышен показатель содержания кальция. На той же улице Московской он составляет 113 мг/л при норме - по мнению экспертов “Барьер” - 50 мг/л. Кальций добавляет воде жесткости, попадая в нее из осадочных пород: известняк и мел. В итоге при регулярном употреблении воды с повышенным содержанием кальция у краснодарцев может развиться гиперкальциемия. Она усложнит работу почек, через которые лишний кальций выводится из организма. Кроме того, жесткая вода ухудшает состояние кожи и может спровоцировать множество заболеваний эпидермиса: дерматит, экзема, аллергические проявления. Согласно исследованиям американских ученых, у 87% младенцев, проводящих первые месяцы жизни в регионе с жесткой водой, возрастает риск появления экземы.

«Переизбыток солей кальция в воде увеличивает ее жесткость, - комментирует эксперт компании “Барьер”. – Это негативно отражается на работе бытовых приборов, особенно, при частом кипячении воды. Превышение минералов влияет и на организм человека – является катализатором отложений солей в суставах, нарушает правильный процесс пищеварения, ухудшает состояние кожи и волос, образовывая на них что-то вроде пленки, что сокращает необходимый уровень увлажненности. Это чревато повышенной сухостью волос и стянутостью кожи».