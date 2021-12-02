Последнее фото: как выглядел Александр Градский за месяц до смерти

Александр Градский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Возложить цветы к гробу Александра Градского пришли сотни людей. Поклонники ценили в композиторе невероятный талант. В последние годы он не выступал, да и нечасто давал интервью. Но ценители следили за ним в шоу «Голос». Там известный музыкант выступал в роли наставника. Артист был сидел в красном кресле и в очередном сезоне, в «золотом составе» жюри.

Многие были поражены тем, что музыкант - большой трудоголик. Певец почти до самой смерти снимался в шоу «Голос».

Более того, как сообщает kp.ru, во время съемок одного из выпусков на запись последних программ Градский приезжал на кровати - буквально с одеялом и подушкой.

Сайт kp.ru публикует шокирующую фотографию маэстро. На кадрах - Александр Градский, которого в студию привезли на каталке. Музыкант лежал укрытым на боку.

72-летнему певцу было настолько плохо из-за диких болей в ногах и рекордно низкого давления, что он просто не мог встать. Фото: StarHit

72-летнему музыканту с огромным трудом давались съемки. Ему было настолько плохо, что Градский просто не мог встать самостоятельно. Его поднимали с каталки ассистенты, пересаживали в кресло. Сидел во время записи он из последних сил, на него направляли вентилятор, так как мэтру не хватало воздуха.

Стоит сказать, что съемки последних выпусков с участием Александра Градского прошли еще в середине ноября. В эфире их покажут 3 и 10 декабря. Юбилейный сезон «Голоса» решено доснять - шоу закончат в память об артисте.