Как погибал PERVANS: дайверы по крупицам восстановили историю потопленного у берегов Сочи буксира

Дайверы у затонувшего корабля. Фото: Павел Калюжный

Дайверы не раз опускались на дно Черного моря к этому судну. Корабль PERVANS лежит не так недалеко от берегов Сочи, да и глубина позволяет даже не очень опытным дайверам увидеть потопленный буксир. Он затонул 19 мая 1943-го года.

Затонувший корабль. Фото: Павел Калюжный

- Когда мы узнали о месте, где покоится этот корабль, то решили полностью узнать его историю, - рассказывает президент общественной организации «Федерация подводного спорта Сочи» Павел Калюжный. – Нет, это было не праздное любопытство, а долг памяти. К месту гибели этого судна на воду возлагают венки, однако, важно и точно знать, каким был рейс этого буксира 19 мая 1943-го года.

Дайверы у затонувшего корабля. Фото: Павел Калюжный

Первое, что выяснили сочинские дайверы - буксир «CF-6 Pеrvans» принадлежал Азово-Черноморской флотилии и входил в состав Черноморского флота. Гражданский буксир был «мобилизован» 22 июля 1941, переоборудован в сторожевой корабль-тральщик и зачислен в состав Азовской флотилии. 10 апреля1942-го переформирован в буксирный пароход и передан в состав плавсредств тыла Черноморского флота. Причем, во время гражданской войны и интервенции затонул в бухте Севастополя, но был поднят со дна в 1925-м году, восстановлен и пополнил «Совкомфлот» в качестве штатного буксира.

- В состав Черноморского флота CF-6 PERVANS попал с началом Великой Отечественной войны и был переоборудован в сторожевой корабль-тральщик, – продолжает Павел Калюжный.- Корабль патрулировал акваторию Черного моря в районе Туапсе-Батуми. 19 мая 43-го тральщик и совершал переход из Туапсе в Батуми. У берегов Сочи корабль настигла вражеская торпеда.

Затонувший корабль. Фото: Павел Калюжный

Осматривая судно на дне сочинские дайверы определили, что попали в правый борт корабля, и он почти сразу затонул. - Скорее всего, никому из команды буксира спастись не удалось, - продолжает Павел Калюжный. – Борт сильно поврежден, да и до берега несколько десятков километров.

Дайверы у затонувшего корабля. Фото: Павел Калюжный

По крупицам сочинские дайверы восстановили всю историю буксира-тральщика: послужил в ВМФ Франции, построен был на вервях немецкого города Штеттин в 1883-м году, а погиб от фашистской торпеды, будучи в составе ВМФ СССР.

- Конечно, в море памятников не ставят, - продолжает Павел Калюжный. – Однако у нас есть идея - создать прямо на дне, где покоится CF-6 PERVANS, подводный воинский мемориал. Сейчас мы своими силами охраняем судно от любителей «просто понырять» с аквалангом и любителей подводной охоты.

Дайверы у затонувшего корабля. Фото: Павел Калюжный

Если удастся создать на дне мемориал, то к погибшему судну будут опускаться не ради острых ощущений, а для того, чтобы почтить память героев черноморцев. Эту патриотическую идею подводные пловцы Сочи постараются реализовать.