Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 декабря 2021 года: новый пункт вакцинации заработал в Геленджике Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения от коронавируса. Она стартовала еще в конце прошлого года. За 11 месяцев прививку от страшной инфекции поставили более 2,5 миллиона человека.

Каждый месяц в Краснодарском крае открываются новые пункты вакцинации. Очередной прививочный кабинет распахнул двери в Геленджике. Он работает ежедневно с 11:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Отметим, что вакцинация – лучший способ борьбы с пандемией коронавируса. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он образуется, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения Краснодарского края.

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