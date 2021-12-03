В реанимацию привезли черного от гари мужчину. От того, что с ним сделал врач, бегут мурашки

Сам врач во время тушения огня не пострадал.

- Я был у себя в реанимации, около полуночи к нам спустили пациента из палаты этажом выше. Он был весь черный от копоти. Когда сказали, что там пожар, я кинулся наверх, - вспоминает то неспокойное дежурство 29-летний анестезиолог-реаниматолог из краснодарской ковидной больницы Рамил Дурсунов.

В отделении, в одноместной палате, из-за короткого замыкания полетели искры - вспыхнул светильник. Когда Рамил прибежал туда, горели шкаф, матрас, расплавился кондиционер, - огонь пожирал небольшое помещение. В это время 53-летняя медсестра Елена Дрепакова уже выводила пациентов из отделения. Именно она сначала притащила буквально на руках в реанимацию мужчину из горящей палаты, а потом кинулась на помощь к другим. Невысокая женщина поздно ночью эвакуировала 80 человек. Всех уводила в отделение этажом ниже. Всех спасла, никто не пострадал.

А врач-реаниматолог кинулся тушить огонь.

- В нескольких метрах от горящей палаты висел пожарный гидрант, бросился к нему, снял рукав, пустил воду и побежал со шлангом в охваченную огнем комнату, - вспоминает Рамил Дурсунов. - Из-за дыма уже толком ничего не видно было. Я стал приглядываться — где видел языки пламени, туда прицельно воду и направлял. Минут пять - и все удалось потушить.

Когда приехали спасатели, огня уже не было. Врач и медсестра рассказали им, как действовали.

- Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников больницы, погибших и пострадавших людей нет. Врач и медсестра все делали правильно. За это они будут представлены к наградам. Мы уже предоставили необходимые материалы в главк для их поощрения, - сообщил официальный представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Планируется, что медали медикам вручат уже весной.

Сам врач во время тушения огня не пострадал. Хотя и надышался дымом, больничный брать не стал. Говорит, что это не повод отлеживаться дома – пациентам в реанимации он нужнее.