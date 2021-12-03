Небывалое тепло накроет регион. Фото: Евгения ХИЛЬКО

То, что творилось в Краснодарском крае пару дней назад, жители вспоминают до сих пор. Сильный ветер, дождь, местами даже град напугали жителей кубанской столицы. После такого разгула стихии коммунальщики не один час убирали сломанные ветки, поваленные деревья и сорванную кровлю крыш. А уж на побережье непогода по-настоящему лютовала.

Причиной тому стал генуэзский циклон «Бенедикт». Именно из-за него на территорию края вылилось немеренное количество осадков и поднялся ураганный ветер. Синоптики уже подтвердили - такого на юге России не было давно.

- Циклон "Бенедикт" принес самые сильные за последние 69 лет осадки, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

К счастью, повтора в ближайшее время не ожидается. Более того, на смену ненастью приходит классический кубанский декабрь. Словом, жителям Кубани в ближайшие дни советуют снять теплые пуховики. Дело в том, что Краснодарский край накроет мощное потепление.

- На Кубани ожидается солнечная погода и штиль. Также прогнозируем потепление – местами в крае воздух прогреется до +15-16 градусов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - К выходным прогнозируем небольшие осадки, но они будут кратковременными. На отметках это не отразится.

А вот начала следующей недели порадует кубанцев по-настоящему высокими отметками. В Краснодаре днем воздух прогреется до +18 градусов, а в Сочи - до +19. Теплая погода ожидается по всему региону.

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