Пробка длиной в 15 стадионов образовалась на Западном обходе Краснодара

Утренняя пробка сковала Западный Обход. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утренние пробки на Западном Обходе в Краснодаре давно омрачают жизнь местных жителей. После семи часов стоять приходится по полчаса, а то и час, чтобы выехать в центр города. Но сегодняшний затор неприятно удивил горожан – он растянулся на несколько километров и уперся в перекресток с круговым движением.

Поток машин остановился на кольце в "Ленты". Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Участок Западного Обхода от Калинина до «Ленты» был «забит» автомобилями. Водителям пришлось скучать за рулем гораздо дольше, чем обычно. С чем был связан сегодняшний коллапс, неизвестно. Аварий на магистрали не было.

- Обычно тут стоишь вечером, но чтобы утром… Я такого не помню, - рассказал «КП»-Кубань» краснодарец Иван. – Теперь опоздаю на работу, не рассчитал, что буду так долго стоять.

Следующий затор растянулся вдоль новых жилищных комплексов микрорайона со стороны Немецкой деревни. Несколько дней на этом участке не работает светофор, что замедлило движение автотранспорта. Усугубило ситуацию ДТП, поэтому многие водители попали в дорожную ловушку.

Из-за неработающего светофора столкнулись машины. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- По Западному Обходу трудно проехать и утром, и вечером. Скоро будем круглосуточно стоять. Быстрее дойти пешком до дома, чем доехать на автомобиле. И с каждым годом все сложнее. Дома растут, численность людей и машин тоже, а дорога – одна. Обходом ее уже трудно назвать, стала обычной внутригородской, - отмечает Иван.

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