Пушкинская карта в Краснодаре: как оформить, столько стоит и где работает. Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 1 сентября 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская карта», позволяющая жителям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия: выставки, музеи, фестивали и экскурсии.

Сегодня программа пользуется спросом среди молодых людей. Они активно приобретают социальные карты. В Краснодарском крае владельцами «Пушкинской карты» стали свыше 90 тысяч жителей. Рассказываем, как стать участником, где приобрести социальную карту и в какие культурные учреждения сходить на начисленные средства.

Как оформить?

Желающие приобрести «Пушкинскую карту» должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Далее - необходимо скачать приложение «Госуслуги.Культура» и уже через него выпустить виртуальную карту. Главное требование - это возраст. Владельцами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В этом приложении также будет отображаться список культурных учреждений, доступных для посещений.

В Краснодарском крае "Пушкинскую карту" приобрели свыше 90 тысяч жителей. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сколько стоит?

Оформление «Пушкинской карты» - совершенно бесплатное. Собственно, как и посещение мероприятий. Все билеты оплатит государство.

Номинал карты в 2021 году - 3000 рублей. Однако уже с 1 января 2022 года количество начисленных средств увеличится до пяти тысяч рублей. Деньги можно потратить в течение одного календарного года.

Где работает?

«Пушкинская карта» позволяет молодым людям бесплатно посещать различные выставки, театры, музеи, экскурсии, фестивали, лекции и мастер-классы.

В Краснодарском крае по «Пушкинской карте» можно посетить более 300 культурных мероприятий. В образовательном проекте участвуют 41 учреждение.

С "Пушкинской картой" можно бесплатно посетить выставки, спектакли, экскурсии и мастер-классы. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Музеи: Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына, Сочинский художественный музей имени Жилинского, музей города-курорта Сочи, Анапский археологический музей, Геленджикский историко-краеведческий музей, Новороссийский музей-заповедник, Курганинский исторический музей, Дом-музей Киселева в Туапсе, Дом-музей Владимира Галактионовича Короленко в Геленджике.

Владельцами "Пушкинской карты" могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Театры: Музыкальный театр «Премьера", Драмтеатр имени Горького, Краснодарский краевой театр кукол, Филармония имени Пономаренко, Краснодарский молодежный театр,Новый театр кукол,Туапсинский театр юного зрителя, Зимний театр (Сочи), Армавирский театр драмы и комедии, Новороссийский городской театр, Театр Старого парка (Геленджик)

Ознакомиться с полным списком мероприятий, доступных для посещения по «Пушкинской карте», можно на сайте «Культура. РФ». Афиша обновляется ежедневно.

Отметим, что в 2021 году свыше 90 тысяч жителей Кубани смогли приобрести более 26 тысяч билетов. Краснодарский край вошел в десятку лидеров среди регионов.

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