Самолет-«призрак» кружил над Геленджиком

Рейс из Москвы уже приземлился

Странный инцидент 3 декабря зафиксировали онлайн-радары. Над Черным морем кружил самолет, который в Сети уже называют призраком. Интерактивные карты показывали, что на третий круг зашел борт "Геленджик - Анапа". Но такого рейса не существует.

В аэропорту поспешили объяснить такую странность.

- Это никакая не мистика. Просто почему-то онлайн-радар определил кружащий самолет, как рейс "Геленджик - Анапа". На самом деле, действительно, его не существует. Это был самолет из Москвы, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе аэропорта в Геленджике.

Сложности с приземлением борта там связали с погодой. 3 декабря на курорте снова очень ветрено.

- Из-за погодных условий - юго-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду - в работе аэропорта Геленджик произошли изменения. По решению экипажа воздушного судна на запасной аэродром направлен один рейс из Москвы. С вылетающими пассажирами работают представители авиакомпании, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В салоне в тот момент находились 177 пассажиров. После приземления обошлось без конфликтов и недопониманий.