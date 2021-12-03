Тайна древней казни: ученые бьются над загадочной гибелью 34 человек под Анапой

Массовое убийство под Анапой изучают палеонтологи. Фото: ГБУ Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына

Над таинственной гибелью 34 человек под Анапой ломают головы ученые. Останки древних людей были найдены во время одной из археологических экспедиций в богатом на находки Краснодарском крае. В обычную хозяйственную яму были сброшены черепа без скелетов и нижней челюсти, затылки были отрублены. Черепные коробки пролежали под землей более 2 000 лет. И конечно, так просто разгадать свою загадку они не дадут, но научные сотрудники музея Фелицына взялись за это нелегкое дело.

Могилой для погибших стала хозяйственная яма. Фото: ГБУ Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына

Когда в 2018 году в Крымском районе раскопали древнюю могилу с черепами, стало ясно, что перед учеными – уникальный артефакт и в то же время свидетельство чрезвычайной жесткости. Повреждения костей показывали, что с живых людей снимали скальп и последние минуты жизни провели в нечеловеческих муках. Среди погибших были мужчины от 25 до 55 лет, а также 13-летние подростки и даже дети 7-10 лет. После кровавой расправы над ними совершили обряд выставления. Тела людей выложили на всеобщее обозрение, а позже их захоронили. Этим и объясняется отсутствие шейных позвонков и нижней челюсти у черепов – мелкие кости в общую могилу складывать не стали. Древний обряд связывают с ритуалами, хотя на открытом воздухе жертвы могли лежать с воспитательной целью, как урок для остальных.

- Большинство ранений пришлось в область затылочной кости или на заднюю часть теменных. Это были рубящие удары, им отделяли лоскут кожи с волосами и верхним слоем черепа. Таким образом скальп содрали с 7 черепов. Еще с двух голов было отрезано ухо и сосцевидный отросток, - отмечает заведующая отделом археологических фондов ГБУК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» Александра Абрамова. – Еще шесть мужчин и один подросток были скальпированы путем «срубания косы». На некоторых черепах фиксируются следы высокого отсечения головы. Еще на семи черепах нами зафиксированы раны, которые могли быть смертельными, на одном черепе были зафиксированы следы воспалительного процесса. Еще три черепа были деформированы при жизни.

Удары приходились на затылок. Фото: ГБУ Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына

Убийцы 34 человек скорее всего принадлежали к племенам, жившим в раннем железном веке на территории Кавказа и Предкавказья. Именно для них был характерен жестокий обряд сдирания скальпа с голов. Кто были сами мученики доподлинно неизвестно. Возможно, часть из них получила увечья в боях. Не исключено, что они стали жертвами смертельного обряда. На трех черепах присутствуют насечки, которые наносили специально перед процедурой скальпирования.

Сейчас загадочная находка находится в музее Фелицына в Краснодаре. Черепа отреставрировали и провели графическую реконструкцию лиц. Теперь посетители могут увидеть, как примерно выглядели древние люди, обитавшие на территории Краснодарского края тысячелетия назад. Выставка продлится до 11 января, после этого останки загубленных людей предадут земле.