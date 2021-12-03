Кубанский левша: Изобретателя самого маленького велосипеда в мире занесли в книгу рекордов Гиннесса

Сергей Дашевский сконструировал самый маленький велосипед в мире. На нем можно ездить. Фото: dashevskii_sergei

Сергей Дашевский из Краснодара – человек незаурядный. Мужчина уже много лет коллекционирует и конструирует велосипеды. Он - многократный чемпион мира в гонках на веломобилях. Сергей объехал почти всю Европу, Канаду, Англию, за его плечами около ста тысяч километров дорог. Его частный дом на Хабаровской в Краснодаре - музей и мастерская. В коллекции Дашевского есть старинный парижский велосипед образца 1895 года. Всего дома у Сергея сорок разных моделей велосипедов, включая веломобили.

Сергей – автор самого маленького велосипеда в мире. При этом на нем можно ездить. Конечно, для передвижения на необычном транспорте нужна сноровка. Но Сергей и этому научился. Он нажимает на мини-педали, берется за мини-руль – и в путь. Старания Дашевского оценили по достоинству. Теперь его имя внесено в книгу рекордов Гиннесса как изобретателя двухколесного малыша длиной всего 8,4 сантиметра.

Велосипед умещается в ладонь автора. Фото: dashevskii_sergei

- Наконец получил из Лондона официальный сертификат за установление мирового рекорда. Это стоило мне двух лет борьбы, 65 тысяч рублей, но рекорд установлен, - не может скрыть радость Сергей Дашевский. – Так что, кто хочет пусть побьет рекорд, сделает меньше.

Сергей не только строит велосипеды разных видов, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни и борется за чистый воздух. В городе он, как и вся его семья, передвигается исключительно на велосипеде. Это экологично, не нужно стоять в пробках и полезно для организма. В этом году он сконструировал и опробовал плавающий велосипед. Возможно, его тоже ждет интересная судьба и всеобщее внимание.