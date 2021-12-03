История девочки с маской Бэтмена подошла к концу: фото до и после операции в России

Луна в декабре должна покинуть Россию Фото: из личного архива

Американке Луне Феннер в марте исполнится три года. И теперь уже точно можно говорить, что отмечать его впервые за свою небольшую жизнь она будет в кругу семьи на Майаме, а не в далекой и малопонятной стране России. Так случилось, что малышка, которая известна на весь мир как девочка «с маской Бэтмена», в Краснодаре сделала первые шаги и заговорила...иногда даже по-русски. Ей не было и года, когда мама решилась перевезти Луну через океан, чтобы спасти от этой пресловутой маски супергероя.

ИЗГОЙ В ТОЛЕРАНТНОМ МИРЕ

Мама Луны - Кэрол – переселенка из Бразилии. Она и сейчас, делая многочисленные посты в соцсетях, пишет преимущественно по-португальски. В свои 35 лет она почти отчаялась когда-то стать матерью: в анамнезе – тяжелая форма сахарного диабета. И бразильская медицина наложила табу на рождение детей.

Ее диагноз не позволял беременеть Фото: Личный архив

- Три года назад я думала, что уже никогда не осуществлю свою мечту. Из-за моего диабета врачи только разводили руками, - рассказывала Кэрол.

Но то, от чего отговаривали врачи в Бразилии, казалось возможным в стране ее грез – США. Они с другом переехали в Калифорнию, занялись небольшим бизнесом по продаже сувениров. Чтобы легализоваться, Кэрол вышла замуж фиктивно и приобрела звучную англо-саксонскую фамилию Феннер. Это позволило получить вид на жительство в Америке, закрепиться.

Кэрол отчаялась было стать матерью Фото: Личный архив

- Здесь я решилась на беременность, хотя это было очень рискованно. У меня было несколько кровотечений, боли. В любой момент я могла потерять Луну, - рассказывала женщина. – Я постоянно находилась под присмотром врачей.

Но первое же узи показало, что малышка, которая развивается в ее животе, не совсем обычная. Все органы на месте, но личико будто скрыто под двойным слоем кожи. Будущая мать только отмахнулась от всех дурных мыслей, и стала просто ждать встречи с ней.

В толерантном мире, частью которого теперь она стала, не принято искать изъяны. В нем, как ей казалось, есть место всем.

Через несколько месяцев первые фотографии Луны облетели весь свет. Крохотная новорожденная девочка лежала на груди матери, но лицо ее было покрыто гигантским родимым пятном причудливой формы.

- Она пришла ко мне в своей маске супергероя, - говорила Кэрол. - И мне снова пришлось брать себя в руки, чтобы найти способ ее спасти и сделать все, чтобы она была счастлива.

Врачи поставили диагноз - это меланоцитарный невус. Редкая пакость, которая способна не только косметически портить жизнь, она со временем может переродиться в злокачественное новообразование. То есть родинка не безобидна.

Всю беременность она провела под присмотром врачей Фото: Личный архив

Кэрол отчаиваться не стала. Первое, что она сделала, громко заявила о необычной девочке. У Луны появилась огромная группа поддержки.

В Сети им сыпались добрые отклики и даже деньги, а люди на улице сторонились.

- Самая ужасная ситуация случилась в церкви, - рассказывала Кэрол в отчаянии. - Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила «О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!».

Мать решилась, во что бы то ни стало избавить дочь от того, что, как ни крути, все вокруг считали уродством.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Кэрол боялась думать, что будет, когда Луна начнет сравнивать себя со сверстницами и смотреться в зеркало. Мать понесла ее по врачам. Но все, кто осматривал ребенка в США, называли заоблачные суммы за лечение. Более того, единственным способом избавления от невуса заокеанские специалисты видели в срезании кожи с лица Луны хирургическим путем. Всего, по их мнению, требовалось не менее 80 операций.

А потом родилась Луна с маской на лице Фото: Личный архив

- Я поняла, что это все нам не подходит. Во-первых, очень травматично, во-вторых, безумно дорого, - поясняла потом свое решение Кэрол.

Всеми своими мыслями Кэрол продолжала делиться в соцсетях, где о проблеме Луны и услышал краснодарский хирург-онколог Павел Попов.

Он скромно предложил американке свою помощь. Но когда женщина решила лететь на лечение в Россию, тут медики в США только покрутили пальцем у виска.

Малышку обследовали врачи в США, но избавить Луну от пятна могли только за большие гонорары Фото: Личный архив

- Для нас случай с девочкой — это вполне понятная картина. Поэтому мы связались с матерью Луны через соцсети и пригласили к нам, - рассказывал «Комсомолке» доктор Попов. - Путем долгих переговоров, предоставления информации, ответов на вопросы, ею было принято решение ехать в нашу страну. Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках.

Мать решила лететь через океан за помощью к русскому врачу Фото: Личный архив

Решимости Кэрол добавило то, что Попов показал результат аналогичной операции с русской девочкой Миланьей. Но там, по мнению доктора, все было намного сложнее. К пяти годам малышка была бы уже обречена. Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак. Но ее спасли.

И 25 сентября 2019 года Луна с мамой были уже в Краснодаре.

Самое сложное было адаптироваться в чужой стране Фото: Личный архив

Но окончательный вывод доктор сделал только после обследования девочки.

- Самое печальное, что дети с таким врожденным меланоцитарным невусом имеют повышенный риск развития агрессивной формы рака кожи, называемой меланомой. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира. Это главное, почему Луну необходимо оперировать, решили в краснодарской клинике.

8 октября полугодовалой Луне была сделана первая лазерная процедура на лбу. К краснодарскому врачу и его методу, названному в Америке уникальным, было приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделял.

Луна отметила в Краснодаре свой первый День рождения Фото: Личный архив

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - продолжает Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Комсомольской правды». - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Через час после операции Луна уже ела и тянула повязку в рот. Никаких болей, чего больше всего боялась мать, она явно не испытывала. Таких операций российский доктор назначил ей не меньше шести.

А краснодарский врач раз за разом удалял ее "маску" Фото: Личный архив

Визовый режим позволял матери и дочке находиться в России не более трех месяцев, затем они возвращались в США, улаживали вопросы с документами и прилетали обратно в Краснодар.

Кроме того, иностранные пациенты пошли к русскому врачу косяком. Но свои коррективы внесла пандемия. Американской пациентке русского доктора пришлось задержаться в России дольше.

Восстанавливаться доктор отправлял Луну в Америку Фото: Личный архив

- В наш предыдущий визит мы пробыли более шести месяцев из-за ограничений и закрытых границ. Столь длительное время дало возможность доктору Попову сделать больше операций по удалению рубцов, это хорошо сказалось на Луне, хорошо сказалось на результатах. При возвращении в Америку все, кто видел ее раньше, были шокированы и отметили, что результаты операций становятся лучше и лучше с каждым днем, — сказала тогда мама Луны.

Этой осенью в клинике сделали последнюю операцию.

- Все, невуса больше нет. Сейчас все наши усилия и усилия родных сконцентрированы на выравнивании шрамов, - рассказал «Комсомолке» доктор Павел Попов.

А примеру мам Луны последовала мама еще одной девочки со схожими проблемами - Деми Нгуен Фото: Личный архив

Луне назначен комплекс инъекций, после которых она отправится наконец домой.

ФУТБОЛ РОДНИТ С КРАСНОДАРОМ

Пока внешние изъяны совсем не беспокоят Луну. Она развивается, как обычный ребенок. Шалит, поет песни и даже умеет шутить, несмотря на столь юный возраст.

- В Краснодаре нам нравится то место, где мы живем, недалеко от парка и стадиона, где (ошибочно считает Кэрол) проходил Чемпионат мира по футболу. Нас часто встречают люди, делают фотографии на память, желают удачи и терпения, — рассказывает Кэрол Феннер.

Единственное, к чему они с Луной до сих пор не могут привыкнуть, — так это к семичасовой разнице во времени. Адаптация дается им непросто.

В Краснодаре родители американок поддерживали друг друга во время лечения Фото: Личный архив

Мешает, конечно, и языковой барьер. В Краснодаре, сокрушается Кэрол, не очень многие говорят по-английски. Зато у ее дочери таких проблем явно нет. Луна научилась понимать русскую речь. Говорит "да". Если к ней обращаются по-русски с простыми репликами, например, говорят: "Дай руку!", она понимает и дает руку.

Наверняка это путешествие девочка запомнит на всю жизнь.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИЮ

Если б не пандемия, у краснодарского доктора было бы больше теперь пациентов-иностранцев. Луна вместе со своей мамой открыли для них возможности российской медицины.

Вслед за девочкой «с маской Бэтмена» к Павлу Попову прилетела ее ровесница – американка Деми Нгуен.

Они вместе праздновали полное избавление от пугающих пятен Фото: Личный архив

В начале марта 2020 года 11-месячную малышку привезли на лечение в Краснодар из Техаса. Новообразование у Деми тоже расположено на лице, но его размеры на треть меньше, чем у Луны. В Штатах семья Деми специально приезжала в Майами, чтобы увидеть результаты операций Луны и принять решение. А в марте они уже приехали в клинику. В Краснодаре мамы Луны и Деми эти два года жили одной семьей, помогали друг другу пройти адаптацию.

Сейчас Деми, как и Луне, осталось пройти последний курс инъекций от шрамов. А в декабре они тоже вернутся в США.

Существующие пока ограничения на въезд иностранцев не дают возможность принимать пациентов из-за границы. В очереди на лечение у русского доктора стоят еще трое пациентов из США.

КСТАТИ

Дед Мороз из России оплатил лечение Луны

Гигантское родимое пятно на лице, из-за которого Луну прозвали девочкой с маской Бэтмена, теперь осталось только на фотографиях и благотворительных товарах. Благодаря известности американке бразильского происхождения удалось собрать деньги на поездки в Россию и лечение.

Накануне Нового 2020 года российский бизнесмен полностью оплатил лечение в краснодарской клинике. А это очень приличная сумма - 60 000 долларов.

- У нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем! – говорила тогда Кэрол. - Благодарим нашего русского Деда Мороза, который снял с нас 10 тонн отчаяния.

К слову, сам благотворитель пожелал остаться неизвестным. «Комсомолке» удалось выяснить только, что это крупный бизнесмен.

- На счет клиники пришла эта сумму. Оформилен перевод обычным платежным поручением, - сообщил редакции коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Метод русского врача не нов, но необычен

- С доктором Поповым лично я не знаком. Хотя пациентов его встречал в своей практике и направлял на консультации к нему. Он - лазерный хирург, и воздействие на опухоли таким методом является его коньком, - пояснил врач-онколог, пластический хирург Алексей Дикарев. - Хочу сказать, что между хирургами, владеющими лазером, и теми, кто в практике использует скальпель, существует некоторый скептицизм. Скажу только, как оперируется невус, согласно всем учебникам.

По словам специалиста, этот вид опухоли поражает кожу на всю толщину. И убрав уродливый невус, врачу необходимо создать условия, чтобы новообразование не превратилось в злокачественное.