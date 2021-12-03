Мясо, мед и море внимания: Как отметили свой первый день рождения белые мишки из Геленджикского сафари-парка

Вот так вымахали медвежата! Фото: instagram.com/safari_park_gelendzhik

В Геленджикском сафари-парке День рождения отмечают два белых медвежонка. Толстячкам исполнился один год. За это время косолапые заметно вымахали, набрали вес. Это при том, что сейчас их рацион все еще «детский».

Стоит сказать, что история двух белых медвежат весьма драматична. Их родила медведица Сережка и тут же отказалась от малышей. Даже обнюхивать не стала. Ушла в другой конец вольера и стала заниматься своими делами. Выхаживать, как собственных детей, пришлось сотрудникам зоопарка.

Вот так крохи выглядели в первые недели жизни.

- Мы забрали медвежат и стали сами опекать, - говорит "вторая мама" Елена Миловидова. - Знаете, для нашего зоопарка это радостное и в то же время редкое событие — белые медвежата здесь появились на свет впервые.

Из своих крепких медвежьих объятий нареченную маму они практически не выпускали.

Фото: instagram.com/safari_park_gelendzhik

- Сколько мы с ними пережили за это время - не описать словами. Вырастить таких богатырей с первого часа их жизни, познакомить их с миром вокруг, научить играть, общаться, плавать - было непростой задачей! А сколько еще незабываемых моментов у нас впереди! - сообщают в Геленджикском сафари-парке.

Шумный праздник с другими жителями зоопарка медвежата устраивать не стали - отпраздновали День рождения «по-тихому». Хотя этим косолапым персонам с самого утра уделяют много внимания. Как только они проснулись, зоологи поздравили коротенькой песней, а в обед принесли торт. Угощение сделали из того, что любит именинники, - мяса, фарша, меда, фрукты и овощи.

А после вкусного обеда, как и полагается, занырнули спать. Сегодня они себе могут позволить полениться.

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