Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 декабря 2021 года: заболеваемость снижается Фото: admkrai.krasnodar.ru

Заболеваемость коронавирусом на Кубани снижается. За последнее время темпы заражения самой популярной инфекции человечества снизились на 13%.

- За неделю в Краснодарском крае зарегистрировано 5250 случаев заболевания – это на 13% ниже в сравнении с данными прошлой недели, – отметила ведущий специалист отдела эпиднадзора управления регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая

Отмечается, что основным источником распространения инфекции стали контакты внутри семьи. Так инфекцию подхватила 19% человек.

Считается, что основной способ избежать заболевания ковидом – вакцинация. Она стартовала на Кубани почти год назад. За это время прививку от коронавируса поставили свыше 2,5 миллиона человек – это 68% от плана вакцинации.

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