Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 декабря 2021 года: в тяжелом состоянии находятся 109 человек

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 декабря 2021 года. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирусная кривая то растет, то падает. Стабильной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае пока добиться не удается. Если 3 декабря было зафиксировано 812 новых случаев ковида, то на следующий день наблюдался рост – 840 человек получили положительный тест. В тяжелом состоянии находятся 109 человек: на ИВЛ – 103 пациента, на ЭКМО – 6. За последние сутки умерли 42 человека.

Медики напоминают, что самое эффективное средств защиты от коронавируса – вакцинация. Ее можно пройти по месту жительства в поликлинике. Пункты вакцинации работают также вне больниц. Например, в торговых центрах региона.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 5 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 380 заболевших.

Коронавирус в Анапе 5 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 17 человек.

Коронавирус в Сочи 5 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 49 жителей.

Коронавирус в Геленджике 5 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 5 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 14 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 5 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 47 человек.