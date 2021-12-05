Шиканула перед Новым годом: Порнозвезда Беркова отхватила дом в Геленджике за 30 миллионов рублей

Надолго задерживаться в Геленджике Елена Беркова не собирается. Фото: instagram.com/berkova

Вот уже три месяца известная порноактриса Елена Беркова наслаждается жизнью на юге России. Знаменитость не так давно призналась, что решила сбежать от московских пробок и столичной суеты туда, где тишь да гладь. Рассматривала звезда и переезд за границу. Но она переживает, что в чужой стране могут возникнуть какие-либо сложности, в том числе и с обращением к врачу. Путешествует-то она со своим 12-летним сыном Евгением. А мальчики в таком возрасте очень активны. В итоге, пожив немного в Анапе, актриса фильмов для взрослых перебралась в Геленджик, где собирается встретить Новый год.

Те, кто думал, что экс-участница «Дома-2» и героиня мужских фантазий, - сбитая летчица, ошиблись. Елена Беркова умудрилась отхватить шикарный коттедж на первой линии. Ее элитная трехэтажная вилла находится в минуте ходьбы от пляжа.

- Мы находимся на Тонком мысу в Геленджике. Вот так выглядит дом. Здесь холл, здесь гостиная, две спальни, на каждом этаже ванная, - проводит экскурсию по своему новому дому Елена Беркова.

Звезда не устает хвастаться тем, что засыпает под шум прибоя, а утро обожает проводить на пляже с чашкой кофе.

- Для меня важно было, чтобы место, куда мы переедем, было безлюдно. И здесь никого! - гуляет знаменитость по пляжу, то и дело, демонстрируя свой дом.

Конечно, жить в таких райских условиях - удовольствие далеко не дешевое. Учитывая то, что это курорт, да еще и дом находится в непосредственной близости у моря, стоимость такого коттеджа - баснословная.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по соседству с Еленой Берковой находятся подобные трехэтажные дома с такой же планировкой. Стоимость этой недвижимости на Тонком мысу в Геленджике - 30 миллионов рублей. Но, безусловно, покупатель, приобретая дом, отдает деньги, прежде всего, за землю, которая на побережье очень дорогая.

Большинство поклонников поздравили актрису с приобретением. Хотя нашлись и те, кто поспешил заглянуть в карман звезды.

- Откуда ж такие деньжища у Елены? - удивляются пользователи в Instagram, когда рассматривают роскошные апартаменты.

Стоит сказать, Елена Беркова активно ведет мероприятия, зарабатывает рекламой в своем Instagram и других соцсетях, ведет платный Telegram-канал 18+. Периодически она появляется на телевидении, так что гонорары у звезды немаленькие.

Правда, сама актриса фильмов для взрослых поспешила сообщить, что в этом доме она задерживаться не собирается. В ее планах отправиться в новом году в Сочи, а далее добраться до Грузии.

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