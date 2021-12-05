Парень шел, накинув капюшон на голову. Фото: кадр из видео/t.me/krd_tipich_ru

В Краснодаре полиция проверяет информацию о мужчине, замеченном с автоматом около ТЦ. Сотрудники МВД заинтересовались роликом, который появился в социальных сетях. Его загрузил один из жителей города.

На кадрах видно, как по одной из улиц Краснодара идет парень. Лицо его скрыто - на голову накинут капюшон. При этом за спиной у него виднеется автомат.

Короткое видео, записанное на улице Красных Партизан, вызвало большой общественный резонанс. Часть пользователей, увидев ролик, лишь посмеялись.

- Да это же страйкбольный автомат. Это не реальное оружие. Его можно свободно носить, возить, перевозить по городу без какого-либо чехла. Столько шума на пустом месте, - пишут в комментариях любители подобных игр.

Но многие люди все же насторожились. Молодой человек шел мимо популярного торгового центра, в котором часто бывают дети. Опасения родителей вполне понятны.

- А вдруг оружие у него настоящее? Неужели вы издалека отличите? Сейчас не обратим внимание, а потом трагедия может произойти, - отвечали пользователи в соцсетях.

В итоге сотрудники полиции начали проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

- На данный момент по данному факту проводится проверка на основании выявленной в сети интернет информации, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Устанавливаются все обстоятельства.