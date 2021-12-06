Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 декабря 2021 года: рекордное количество детей с COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 декабря 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Краснодарском крае. По данным медиков, коронавирус по-прежнему свирепствует в регионе. Подтверждение тому - ежедневные сводки оперативного штаба. Отметим, что каждые сутки регистрируется больше 800 положительных ПЦР-тестов.

При этом врачей больше всего волнует высокая заболеваемость среди детей. За последние сутки на Кубани коронавирусом заразилось рекордное число несовершеннолетних - 131.

- Растет также число детей, нуждающихся в кислородной поддержке и упреждающей терапии, – рассказывают детские инфекционисты.

Кстати, на Кубани существуют территории, где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная. И наоборот, есть так называемые красные зоны, где темпы заражения стремительно растут.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует QR-код -система. Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны на территории могут только привитые жители региона. Это касается и заведений общественного питания.

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