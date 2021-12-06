Последнее видео, на которое попала пропавшая 8-летняя девочка из Краснодара, нашли полицейские

Настю ищут уже сутки

8-летняя Настя Пахорукова из Краснодара отправилась погулять в воскресенье, 5 декабря. Но домой так и не вернулась. Родители забили тревогу и обратились к волонтерам.

- Срочный сбор! Нам нужны добровольцы, - подняли по тревоге краснодарцев в отряде "Лиза Алерт".

Всю ночь Настю искали десятки неравнодушных и полицейские. Просмотрены все записи с камер видеонаблюдения, на которые могла попасть пропавшая девочка.

На одной из них видно, что школьница бодро шагает предположительно в районе улицы Калининградской, переходит дорогу дважды, а потом пропадает.

- Это было в районе часа дня, куда девочка пошла дальше, неизвестно, - сообщил "КП" - Кубань" источник в полиции.

Всех, кто видел ребенка, просят откликнуться

Настя была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку, бирюзовые кроссовки и серую шапку.

- Приметы пропавшей: рост 134 сантиметра, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза, - говорится в сообщении поискового отряда «Лиза-Алерт».

Волонтеры просят подключиться к поискам добровольцев. Любую информацию о пропавшей школьнице, ее местонахождении и обстоятельствах исчезновения необходимо сообщать по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.