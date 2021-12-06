«Скворечник» на дереве в Сочи продают за два миллиона рублей

Впридачу к недвижимости хозяин дарит комплект белья. Фото: "Авито"

В Сочи выставили на продажу особняк, который уютно расположился на ветках старого дерева. Стены из досок, вход по деревянной лестнице через дырку в полу и другие особенности этого жилого "арт-объекта" оценили в два миллиона рублей.

- Дом – крепость для настоящих мужчин. Заходя внутрь, возникает отчаянное желание наслаждаться жизнью. Богатство и роскошь прослеживаются в каждом миллиметре этого архитектурного сооружения, - продавец с нескрываемой гордостью перечисляет все плюсы такой недвижимости.

Дом называют крепостью для мужчин. Фото: "Авито"

В придачу обещает выдать комплект нового постельного белья.

Говорят, что стены дома утеплены, есть одно спальное место и электрическая плита на четыре конфорки. Для организации модных вечеринок под домом оборудовано место для мангала. Подведены электричество и вода.

В доме есть одно койко-место. Фото: "Авито"

- Есть также канатный спуск – все, о чем только может мечтать настоящий брутал, - говорится в объявлении. Дом построен в очень живописном месте. Рядом горы, пшеничное поле, но есть гипермаркет.

Владелец обещает, что над головой каждый день будут проноситься самолеты. Фото: "Авито"

Правда, вместо пения птиц можно послушать гул летящего в небе самолета. Заметим, что стоимость самого домика невелика – 125 тысяч рублей. По всей видимости, остальную сумму нужно будет отдать за угодья, которые размером примерно в одну сотку.