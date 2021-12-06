Елочные базары в Краснодаре 2021-2022: адреса, где можно купить хвою

Елочные базары откроются по 80 адресам. Фото: Сергей ГАПОН

В Краснодаре елочные базары 2021-2022 будут работать по 80 адресам в различных микрорайонах города. Приобрести зеленую красавицу можно с 15 по 31 декабря на специальных площадках с 8 до 22 часов. Сообщается, что сосны, ели и пихты приедут в региональный центр из Пермского края, а также Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей. Продавцы встретят покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

В городе также откроются ярмарки новогодних украшений:

ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка)

ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)

ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)

ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2)

ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18).

Елочные базары в Краснодаре 2021-2022:

Ул. Заводская (вблизи строения № 4)

Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Космонавта Гагарина

Проспект Чекистов (вблизи строения № 33)

Ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12)

Ул. им. Тургенева — ул. Северная

Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7)

Проспект Чекистов (вблизи строения № 13)

Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)

Ул. им. Думенко (вблизи строения № 8)

Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 147)

Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333)

Ул. Южная (вблизи строения № 19) — ул. Заводская

Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 543) — проезд 2-й Гаражный

Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 232) — ул. Аэродромная

Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1)

Ул. им. Космонавта Гагарина — ул. им. Котовского

Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16)

Проспект Чекистов (вблизи строения № 29) — ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 23)

Проспект Чекистов (вблизи строения № 9)

Ул. Дальняя (вблизи строения № 39)

Ул. им. Калинина — ул. им. Каляева

Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 108) — ул. Колхозная

Ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77)

Ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова

Ул. Уральская (вблизи строения № 194)

Ул. им. Тюляева (вблизи строения № 1)

Ул. Селезнёва (вблизи строения № 220)

Ул. Новороссийская (вблизи строения № 184) — ул. Енисейская

Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 30)

Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 12)

Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 402)

Ул. Артезианская (вблизи строения № 16)

Ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова

Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216)

Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им. Лавочкина

Ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская

Ул. Трудовой Славы (вблизи строения № 36)

Ул. Сормовская — ул. Онежская (вблизи строения № 3)

Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова

Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская

Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111)

Ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53)

Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская

Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я Площадка)

Ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2)

Ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1)

Ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского

Проезд им. Репина (вблизи строения № 40)

Ул. Славянская — ул. им. Доватора

ул. Западный Обход - ул. Крылатская

Ул. Школьная (вблизи строения № 11)

Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 165)

Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)

Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)

Ростовское шоссе, 12 км

Ул. им. Космонавта Гагарина (вблизи строения № 75/1)

Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)

Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)

Ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4)

Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова

Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113)

Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ)

Ул. Северная — ул. им. Володарского

Ул. им. Стасова — ул. Бургасская

Ул. им. Стасова — ул. Бургасская

Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой

Ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»)

Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина)

Ул. Промышленная (вблизи строения № 23)

Ул. Колхозная (между домами № 73 и № 77)

Ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы

Ул. Клиническая — ул. Механическая

Ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского

Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова

Ул. Садовая (вблизи строения № 2)

Ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская

Ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова

Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой

Ул. им. Стасова — ул. Бургасская

Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)

Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров).

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