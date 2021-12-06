Елочные базары в Краснодаре 2021-2022: адреса, где можно купить хвою

Елочные базары откроются по 80 адресам. Фото: Сергей ГАПОН
В Краснодаре елочные базары 2021-2022 будут работать по 80 адресам в различных микрорайонах города. Приобрести зеленую красавицу можно с 15 по 31 декабря на специальных площадках с 8 до 22 часов. Сообщается, что сосны, ели и пихты приедут в региональный центр из Пермского края, а также Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей. Продавцы встретят покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
В городе также откроются ярмарки новогодних украшений:
ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка)
ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)
ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2)
ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18).
Елочные базары в Краснодаре 2021-2022:
Ул. Заводская (вблизи строения № 4)
Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 110) — ул. им. Космонавта Гагарина
Проспект Чекистов (вблизи строения № 33)
Ул. им. Фёдора Лузана (вблизи строения № 12)
Ул. им. Тургенева — ул. Северная
Проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1–7)
Проспект Чекистов (вблизи строения № 13)
Проспект Чекистов (вблизи строения № 42)
Ул. им. Думенко (вблизи строения № 8)
Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 147)
Ул. Рашпилевская (вблизи строения № 333)
Ул. Южная (вблизи строения № 19) — ул. Заводская
Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 543) — проезд 2-й Гаражный
Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 232) — ул. Аэродромная
Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 148/1)
Ул. им. Космонавта Гагарина — ул. им. Котовского
Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 16)
Проспект Чекистов (вблизи строения № 29) — ул. Бульварное Кольцо (вблизи строения № 23)
Проспект Чекистов (вблизи строения № 9)
Ул. Дальняя (вблизи строения № 39)
Ул. им. Калинина — ул. им. Каляева
Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 108) — ул. Колхозная
Ул. Новороссийская — ул. Волжская (вблизи строения № 77)
Ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова
Ул. Уральская (вблизи строения № 194)
Ул. им. Тюляева (вблизи строения № 1)
Ул. Селезнёва (вблизи строения № 220)
Ул. Новороссийская (вблизи строения № 184) — ул. Енисейская
Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 30)
Ул. Гидростроителей (вблизи строения № 12)
Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 402)
Ул. Артезианская (вблизи строения № 16)
Ул. им. Селезнёва (вблизи строения № 134) — ул. им. Стасова
Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216)
Жилой район Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им. Лавочкина
Ул. Сормовская (вблизи строения № 102) — ул. Симферопольская
Ул. Трудовой Славы (вблизи строения № 36)
Ул. Сормовская — ул. Онежская (вблизи строения № 3)
Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 163) — ул. Сочинская
Ул. Красных Партизан (вблизи строения № 111)
Ул. им. Калинина (вблизи строения № 13/53)
Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 201) — ул. Кореновская
Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 175, 2-я Площадка)
Ул. им. Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2)
Ул. им. Вавилова Н.И. (вблизи строения № 1)
Ул. Бирюзовая — ул. им. Дзержинского
Проезд им. Репина (вблизи строения № 40)
Ул. Славянская — ул. им. Доватора
ул. Западный Обход - ул. Крылатская
Ул. Школьная (вблизи строения № 11)
Ул. им. Дзержинского (вблизи строения № 165)
Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
Ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30)
Ростовское шоссе, 12 км
Ул. им. Космонавта Гагарина (вблизи строения № 75/1)
Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
Ул. им. Карякина (вблизи строений № 10–18)
Ул. им. Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4)
Ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова
Ул. им. Тургенева (вблизи строения № 113)
Ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ)
Ул. Северная — ул. им. Володарского
Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
Ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»)
Ул. Ставропольская (у сквера имени Ленина)
Ул. Промышленная (вблизи строения № 23)
Ул. Колхозная (между домами № 73 и № 77)
Ул. Колхозная — ул. им. 40-летия Победы
Ул. Клиническая — ул. Механическая
Ул. Бургасская — ул. им. Айвазовского
Ул. Ставропольская (вблизи строения № 252) — ул. им. Стасова
Ул. Садовая (вблизи строения № 2)
Ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская
Ул. Ставропольская (вблизи строения № 254) — ул. им. Стасова
Ул. Ставропольская (вблизи строения № 102) — ул. им. Вишняковой
Ул. им. Стасова — ул. Бургасская
Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров)
Ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров).
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