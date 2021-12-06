«Пролежал 12 дней в коме, а потом умер»: спортсмен избил до смерти развозчика воды в Краснодаре

Погибшему мужчине было всего 48 лет. Фото: личный архив семьи

Шокирующий случай произошел на улице Жлобы в Краснодаре в конце октября. 48-летний развозчик воды Владимир Белявинский был избит на глазах прохожих молодым парнем, а потом скончался в больнице от полученных травм.

Ссора из-за парковки

В тот день Владимир приехал на последнюю точку вместе со своим напарником. Он привез бутылки с водой в магазин и оставил фургончик на проезде – припарковать машину было негде. Через некоторое время к грузовику подъехал разъяренный молодой человек и стал крыть матом мужчину. Тот убрал рабочий транспорт, но ссора не утихла.

- По словам очевидцев, парень подошел к свекру и ударил его. Папа упал и ударился головой об асфальт. Встать он уже не смог, и в себя больше не приходил, - рассказала «КП»-Кубань» невестка погибшего Анастасия.

Пострадавшему мужчине вызвали скорую и увезли в реанимацию. Там он пробыл 12 дней. А 10 ноября его не стало.

- Мы до сих пор не можем в это поверить, что так бывает. Папа был в расцвете сил, работал без выходных, чтобы помогать семье. Дети и внуки его очень любили. Для нас это невосполнимая утрата, - делится Анастасия.

Молодой человек на свободе

После смерти Владимира родственники стали искать свидетелей его гибели. Видео с камер наблюдения на «Панораме», где произошла кровавая разборка, исчезло. Но очевидцы все же нашлись, они начали отправлять кадры, где запечатлен конфликт. На них – медики, пострадавший Владимир и молодой человек в светлой спортивной форме. Он кидается на людей и ведет себя агрессивно. Позже выяснилось, что махал кулаками Фарид Бинаталиев, тренер одного из фитнес-центров Краснодара. Бодибилдер и многократный призер соревнований по пауэрлифтингу. У Фарида уже были проблемы с законом. В 2018 году он становился виновником ДТП. Суд обязал молодого человека выплатить ущерб пострадавшей стороне. Об этом свидетельствует решение Прикубанского районного суда, которое находится в открытом доступе.

Разборки устроил тренер по фитнесу и бодибилдер со стажем.

- После того как папа умер, нас вызвали в следственный комитет. Там был и Бинаталиев, он стоял на коленях перед нами, плакал, говорил, что у него семья, маленький ребенок. Заверял, что не хотел убивать, но тем не менее он это сделал, - говорит Анастасия. – Сейчас он спокойно разгуливает по улицам, его не арестовали, а мы тем временем остались без родного человека. Говорят, что ему грозит всего лишь два года лишения свободы или даже условное наказание и штраф в 80 тысяч рублей. Но мы с этим не согласны, будем разбираться и подавать апелляции.

«КП»-Кубань» направила запрос в следственный комитет с просьбой прокомментировать случившееся.