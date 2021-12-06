Автор песен Аллы Пугачевой оскорбила Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

В эфире музыкального шоу "Суперстар. Возвращение" разразился очередной скандал. Казалось бы, звезды, слава которых уже слегка померкла, должны вести себя благопристойнее. Но нет. То Алена Апина разразится гневной отповедью в адрес операторов передачи. За то, что те сделали из нее "жирную бабищу". А теперь вот певица Татьяна Залужная, известная широкой публике под псевдонимом Любаша, набросилась на Леру Кудрявцеву за незаслуженную, по ее мнению, критику.

Любаша спела незабвенный хит 90-х "Не волнуйтесь, тетя". Но телеведущая, как член жюри, такую подачу песни не оценила. Ей не понравилась манера исполнения Залужной.

- Я выражаю свою точку зрения. У нас есть список замечательных артистов, я понимаю, с кем могу сравнить. Хотела, чтобы вы меня удивили, но вы не удивили", - заявила Лера Кудрявцева и поставила артистке ноль баллов.

Любаша ответила резкостью, обвинив в ответ телеведущую в непрофессионализме.

- Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать! Просто нет морального права, это просто аморально, - цитирует Залужную kp.ru.

Разгоряченных женщин пришлось успокаивать организаторам.

Но Любаше по итогам этого выпуска пришлось покинуть проект. Члены жюри объявляли лучшего и худшего исполнителя недели. Исполнительница оказалась на последнем месте.

К слову, Любаша - автор хитов Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте и даже самой Примадонны - Аллы Пугачевой. Она не раз поднималась на подмостки песенных конкурсов за наградой. А как вокалистку нового времени ее не оценила Лера Кудрявцева.