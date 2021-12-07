Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 декабря 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. За последние сутки на Кубани было сдано 713 положительных тестов на ковид.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре – 183 человека. Еще у 57 пациентов диагноз коронавирус подтвердился в Динском районе. Замкнул тройку антирейтинга по количеству заразившихся Ейск. Здесь инфекцию обнаружили у 56 местных жителей.

Напомним, что лучший способ избежать заболевания коронавирусом – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За 11 месяцев прививку от ковида поставили свыше 2,5 миллиона человек.

Так в регионе формируется коллективный иммунитет. Он должен выработаться, когда вакцину получат 75-80% взрослого населения Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 7 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 183 заболевших.

Коронавирус в Анапе 7 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.

Коронавирус в Сочи 7 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 44 жителей.

Коронавирус в Геленджике 7 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 7 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 13 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 7 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 56 человек.