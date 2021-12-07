Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 декабря 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани
Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. За последние сутки на Кубани было сдано 713 положительных тестов на ковид.
Больше всего заболевших выявили в Краснодаре – 183 человека. Еще у 57 пациентов диагноз коронавирус подтвердился в Динском районе. Замкнул тройку антирейтинга по количеству заразившихся Ейск. Здесь инфекцию обнаружили у 56 местных жителей.
Напомним, что лучший способ избежать заболевания коронавирусом – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За 11 месяцев прививку от ковида поставили свыше 2,5 миллиона человек.
Так в регионе формируется коллективный иммунитет. Он должен выработаться, когда вакцину получат 75-80% взрослого населения Краснодарского края.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 7 декабря 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 183 заболевших.
Коронавирус в Анапе 7 декабря 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человек.
Коронавирус в Сочи 7 декабря 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 44 жителей.
Коронавирус в Геленджике 7 декабря 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 7 декабря 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 13 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 7 декабря 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 56 человек.