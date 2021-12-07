Асператусы в Сочи вызвали восторг у местных и туристов

Эксперты объяснили природное явление. Фото: Типичный Сочи

В Адлерском районе Сочи местные жители и туристы заметили необычное природное явление - асператусы. Так называются волнистые облака. Непривычные формы накануне заполонили небо над морем и городом на курорте. Уникальные белые «подушки» запечатлели на камеры и опубликовали в соцсетях.

Фото: stormchaser_ru

«Какая красота!», «Такая нежность», «Просто глаз не отвести», «Эти облака – просто удовольствие для глаз», - пишут пользователи сети.

Фото: Типичный Сочи

Фото: stormchaser_ru

Асператусы – это редкий вид облаков, которые имеют особенную черту. Они волнистые в нижней части и придают небу необычный и устрашающий вид.

Фото: stormchaser_ru

- Такие облака образуются на гребнях воздушных волн между двумя различающимися по температуре слоями воздуха. Над морем и над городом разные температурные потоки, в связи с этим асператусы замечены лишь с одной стороны, - прокомментировал "Комсомольской правде" - Кубань" сочинский синоптик.

Фото: Типичный Сочи

Фото: stormchaser_ru

В Краснодарском крае облака причудливых форм образуются каждый год. Например, в прошлом – там же, в Сочи, жители наблюдали облака-мамматусы. Небесное шоу привело в восторг очевидцев.

Фото: stormchaser_ru

Еще в небе под Новороссийском было замечено редкое оптическое явление «радужные» облака.

Также в городе-герое снимали на видео водопад из облаков. Белый туман «стекал» с гор в Цемесскую бухту.

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