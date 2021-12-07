В Сочи более 245 тысяч жителей привились против коронавируса. Фото: пресс-служба администрации курорта

В Сочи около 205 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, а также более 245 тысяч привились от коронавируса. По оценкам медиков, сочинцы подошли ответственно к вопросу защиты собственного здоровья.

Сейчас медицинский блок работает с колоссальной нагрузкой. Администрация города помогает обеспечивать слаженную и бесперебойную работу каждого звена.

– Наши больницы и поликлиники полностью укомплектованы оборудованием. Также есть запас нужных препаратов. Все возникающие вопросы мы решаем совместно с Минздравом края, в чьем ведении находятся медучреждения Сочи, – сказал мэр города Алексей Копайгородский.

По словам главы муниципалитета, если возникнет необходимость, то в Сочи развернут дополнительные места в ковидных госпиталях.

– Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, – заверил руководитель городской администрации.

Также на случай ухудшения погоды или возникновения чрезвычайной ситуации в местных больница и поликлиниках есть резервные источники питания. Медицинскими работниками организована беспрерывная работа по спасению жизней людей.

Глава Сочи выразил огромную благодарность работникам здравоохранения за самоотверженный и добросовестный труд в сложнейших условиях пандемии.

Напомним, что в Краснодарском крае стали известны самые зараженные коронавирусом районы. За последние сутки на Кубани было сдано 713 положительных тестов на ковид.