Весна прогнала зиму в декабре: Краснодарский край накрыло небывалое потепление

На Кубани немного похолодает в середине недели. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Начало зимы на Кубани в этом году больше похоже на весну. Светит солнце, осадков почти нет. Подпортил картину пронесшийся над Краснодарским краем циклон, но он вскоре отступил, оставив после себя поваленные деревья, сорванные крыши и удивительно теплую погоду. Минусовые значения пока могут быть только ночью, говорят синоптики. К концу недели северный ветер принесет небольшое похолодание.

- Ничего серьезного мы пока не ждем. Практически вся неделя в крае будет преимущественно без осадков. 8 и 9 декабря ожидаются слабые дожди, в горных и предгорных районах – мокрый снег. Но критических отметок не будет, - рассказала «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Северный ветер восточного направления усилится с 9 декабря. Хотя назвать его сильным специалисты не берутся – порывы будут достигать 17 м/с.

- На участке Анапа - Геленджик мы ожидаем до 23 м/с. Но для этой территории – это обычное явление зимой, - отметила Юлия Гайдай.

Холодные ночи придут в горные районы. Там подморозит до -3 градусов. На остальной территории будет теплее: + 3…+8. В первой половине днем столбики термометров поднимутся до +10…+15 градусов, на юге края до +20. Так что Краснодарский край накрыло небывалое потепление.

- После 9 декабря ночная температура опустится до 0…+5, в предгорьях до -8 градусов. Днем будет +2…+7, но при солнечной и ясной погоде в некоторых районах будет до 11 тепла, - отметила Юлия Гайдай.

Предновогодний снег в Краснодарском крае еще не выпадет. Его можно увидеть только на Красной Поляне в Сочи, а также в горной части Апшеронского и Мостовского районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Асператусы в Сочи вызвали восторг у местных и туристов

Их заметили вечером в небе над морем и городом (подробнее)