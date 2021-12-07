Асператусы в Сочи 2021: что это такое, чем опасны и где увидеть

Фото: stormchaser_ru

Асператусы в Сочи 2021 – необычное природное явление. Это облака волнистой формы.

Чаще всего они имеют устрашающий вид, чем привлекают известных режиссеров. Сценаристы часто используют подобную графику в фильмах ужаса.

Фото: stormchaser_ru

Асператусы в Сочи 2021 еще недавно были редкими гостями. Но ситуация изменилась в 21-м веке. По словам метеорологов, волнистые облака пришли на курорт после нулевых.

Удивительно, но асператусы в Сочи 2021 не связаны с ливнями и грозами. За грозным видом скрываются обычные облака с волнами в нижней части.

Фото: stormchaser_ru

Где увидеть асператусы в Сочи 2021?

- Такие облака образуются на гребнях воздушных волн между двумя различающимися по температуре слоями воздуха, - рассказал "Комсомольской правде" - Кубань" синоптик.

Отмечается, что облака не образуются над курортом из-за разницы температур. Они держатся над водной гладью, но исчезают на суше.

Фото: stormchaser_ru

Чем опасны асператусы в Сочи 2021?

Впервые шероховатые облака были замечены в 2006 году в Великобритании. Ученые объясняли природное явление гравитационными волнами, отсутствием слоев и сдвигом ветра. Вместе они создавали асператусы устрашающего вида.

Как таковой опасности эти облака не несли. Они не вызывали грозы и ливни, но пугали местных жителей, чем привлекли внимание сценаристов хорроров.

Фото: stormchaser_ru

Где увидеть асператусы в Сочи 2021?

Из-за разности температур на суше и воде они возникают над водной гладью. Чтобы увидеть облака, достаточно пройтись до ближайшей набережной.

Но природное явление не часто радует жителей и гостей курорта своим появлением. Поэтому желающим увидеть асператусы в Сочи 2021 рекомендуют перейти на специальные сайты, которые прогнозируют образование подобных облаков.

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