Убийцам краснодарского предпринимателя дали 32 года на двоих

В полном объеме вину признал только Загид Садулаев Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре вынесли приговор трем фигурантам дела об убийстве предпринимателя. Их приговорили к 18, 14 годам лишения свободы и штрафу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Громкое убийство произошло в декабре 2019 года. К одному из осужденных Юсуп Юсупов обратился неизвестный человек с предложением за деньги убить краснодарского предпринимателя. Тот согласился и уже весной 2020 года приобрел оружие для преступления - два пистолета, «глушитель» и 11 боевых патронов. К убийству он привлек еще одного мужчину, Загида Садулаева, на что тот согласился. Юсупов отдал ему на хранение оружие. К убийству он привлек еще одного мужчину - Рабадангаджи Курбангаджиева, которого попросил найти для них жилье, а после вывезти Садулаева в Дагестан.

До преступления Юсупов следил за жертвой. Трагедия произошла в июне 2020 года.

Вечером, в центре города по улице Леваневского, осужденные подъехали на Lada Granta к BMW 520i погибшего. Когда предприниматель сель в авто, Садулаев подошел и три раза выстрелил в мужчину. От ранений он умер на месте.

Бизнесмен от ранений скончался на месте

Чтобы скрыть преступление, осужденные подделали номера машины, а Садулаев стрелял в маске и парике. Оружие и номера они выбросили в реку Кубань. Садулаев, как и предполагалось, уехал в Дагестан.

- На судебном заседании в полном объеме вину признал только Загид Садулаев. Вина Юсупова и Садулаева в преступлениях доказана. Судом назначен приговор в виде лишений свободы на срок 18 лет Юсупу Юсупову и на срок 14 лет Загиду Садулаеву. Третий подсудимый Рабадангаджи Курбангаджиев также признан виновным. С учетом того, что более 1 года находился под стражей, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. – Приговор в законную силу не вступил.