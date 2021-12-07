Краснодар начинается на букву «Е»: почему вензеля есть, а Екатеринодаром город так и не стал

Вернуть прежнее название Краснодару собирались еще недавно Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Между старым и новым названием кубанской столицы больше века. Почти столько же ведется ярая дискуссия: Краснодар этот город? Или все-таки Екатеринодар?

Основанный в 1793 году Екатеринодар стал Краснодаром 7 декабря 1920 года — постановление № 24378 о переименовании принял Наркомат внутренних дел РСФСР.

Инициатором этого выступил глава Кубанского ревкома большевик Ян Полуян.

- Считаем название Екатеринодар напоминает рабские времена и бессмысленное в республике труда, навсегда освободившихся от потомков Екатерины и их приспешников. В связи с этим Кубчероблревком постановил просить ВЦИК именовать город Краснодаром., телеграмму именно с этими словами, считается, отправили 10 ноября 1920 года за подписью руководителя Кубанской области.

Решение о переименовании Екатеринодара в Краснодар назревало.

Такие вензеля появились даже на мусорницах в Краснодаре после развала Союза Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

- Екатерина II благодаря проведенным реформам и преобразованиям пользовалась среди казаков особым уважением,.- говорит доктор исторических наук Валерий Касьянов. - Тем более, земли эти в дар они получили от нее. Понятно, что большевикам это не нравилось, и они пытались ее очернить - назвали аморальной, разгульной «немкой на троне». Наверняка название города их раздражало.

Славить монаршую особу Екатерину II, даровавшую казакам землю, было уже неполиткорректно.

Но в 90-х тенденции вновь сменились. Советская эпоха закончилась, пришла мода ностальгировать по историческому прошлому. Тогда впервые заговорили о возвращении Краснодару его истинного имени - Екатеринодар.

Эту идею активно продвигали бывший губернатор Александр Ткачев и мэр Владимир Евланов.

- Город не мы с вами создавали, - говорил тогда Александр Ткачев. - Кто создавал, тот и имел право назвать. Причем назвали Екатеринодаром. Те же наши предки, которые переименовали его в Краснодар, не имели на это никакого морального права.

Повсюду в Краснодаре появились золоченые вензеля с буквой «Е». Говорили, что потрачено денег из бюджета бло на это немало. А мусорные урны, на которых она красовалась, стали местным мемом.

Вопрос, казалось, решен. Но прежнего градоначальника остановил результат соцопроса.

За Екатеринодар в 2014 году проголосовали меньше половины жителей.