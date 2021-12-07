За бракованных кошек суд на Кубани вернул покупательнице почти миллион рублей

Алла получит свои деньги частично, если решение суда вступит в законную силу. Фото:nechaenko

Полтора года длился суд в Краснодарском крае из-за кошек элитной породы. Покупательница каракетов заплатила за них четыре миллиона рублей, а потом обнаружилось, что две самки из трех не могут иметь потомство.

Пятно на носике Мишель и стало поводом для выбраковки. Фото: nechaenko

Москвичка Алла Нечаянко помнит, как придирчиво выбирала самых лучших котят среди симпатичных пушистых комочков. На эти милые мордочки с острыми ушками у нее были большие надежды. Животные должны были стать основой ее питомника по разведению элитной породы каракетов.

- Я специально прилетела из Москвы в Краснодарский край. Хозяйка так расхваливала своих животных, что у меня не было сомнений, что мне помогут выбрать самых-самых котят, - вспоминала в разговоре с "КП" - Кубань" Алла детали той сделки.

От Мишель рождалось потомство, которое не наследовало признаков необычной породы. Фото:nechaenko

Мужские особи каракетов бесплодны, потомство могут дать лишь самки. Поэтому цена за пушистую малышку у племенных заводчиков запредельная и может равняться стоимости, например, новой иномарки. Так, котенок каракета женского пола и без права разведения стоит от 500 и до 1 млн рублей. Если же кошку берут для продолжения рода, то придется выложить от одного до двух миллионов рублей. Поэтому Алла отдала «матери российских каракетов» из Краснодарского края Ирине Назаровой почти 4 миллиона рублей за трех молоденьких кошечек. И была уверена, что совершает одно из самых выгодных вложений в своей жизни. Но животные преподнесли новой хозяйке неприятные сюрпризы.

- Рассмотрев материалы дела, изучив результаты экспертиз, исследовав доказательства, представленные сторонами, суд удовлетворил заявленные исковые требования частично, - сообщили "КП" - Кубань" в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Основательница популярного в стране питомника каракетов Ирина Назарова считает, что с ней сводят счеты конкуренты. Фото: caracat_kataleya_nazarova

Теперь жительница Кубани должна вернуть своей покупательнице по договору купли-продажи 833 333,33 рубля. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда суд назначил выплатить еще 5 000 рублей, а также штраф в размере 100 000 рублей.

- Всего с ответчицы в пользу истицы взыскано 938 333,33 рублей, - уточнили в инстанции.

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