На Кубани около тысячи семей получили субсидии на улучшение жилищных условий

Помощь получили учителя и медики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около тысячи семей Краснодарского края получили субсидии на улучшение жилищных условий.

- Всего в 2021 году социальные выплаты получили 994 семьи. В их числе 354 – молодые семьи, 120 – получили субсидию на оплату первоначального взноса, 520 – перечислили выплаты по программе "Накопительная ипотека" на банковские счета, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.

Уточняется, что поддержку оказывают в рамках госпрограммы "Развитие ЖКХ".

- До конца этого года средства для оплаты части приобретаемого или строящегося жилья предоставят еще 10 семьям, - добавили в администрации.

К слову, участниками государственной программы могут стать работники бюджетной сферы – медики или учителя, а также многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении условий. Они могут получить выплату, если не имеют жилья или живут в собственной квартире, площадь которой на одного человека не превышает 10 квадратных метров. Также они должны проживать в крае в течение последних пяти лет.

Кроме того, субсидию предоставляют молодым семьям, признанным нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

Помимо этого, с января 2022 года в Краснодарском крае по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева стартует региональная программа поддержки для врачей, педагогов и социальных работников.

- Им будут предоставлять субсидию по ипотеке в размере 1 миллиона рублей. Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка", - уточнили в ведомстве.