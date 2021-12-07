Изменившийся из-за тяжелой болезни Андрей Данилко довел поклонников до слез

Андрей Данилко, более известный как задорная певица Верка Сердючка, больше года борется с тяжелой болезнью

Артист Андрей Данилко, известный всем как зажигательная певица Верка Сердючка, много лет радовал публику своими задорными песнями и постоянными выступлениями. Но сегодня артист не выступает - он борется с тяжелой болезнью, - сообщает kp.ru.

- У Андрея не рак. Но ему требуется серьезное лечение, - рассказывает продюсер певца.

У Данилко произошел гормональный сбой. Он очень изменился: сильно поправился и начал путать день с ночью, - сообщает kp.ru.

Первые кадры с Данилко после болезни появились в инстаграм-аккаунте Лаймы Вайкуле. Популярные артисты встретились во время гастролей певицы. На опубликованных кадрах две звезды отечественной эстрады приветствуют друг друга крепкими объятиями. А само видео подписано: “Любимые друзья”.

Своим внешним видом певец довел поклонников до слез. Люди желают любимому артисту скорейшего выздоровления. Они не ожидали увидеть звезду в таком виде.

Как сообщает kp.ru, Андрей Данилко не отчаивается и продолжает активную борьбу с болезнью и своим внешним видом.

- Я занят лечением. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился. Это не от еды или алкоголя. Я пытаюсь решить эту проблему, - подчеркнул певец в одном из интервью.